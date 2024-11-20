Хотя отступать из некоторых областей Украины вражеская армия может

Президент России Владимир Путин может согласиться на прекращение огня по линии фронта, но потребовал от Украины отказа от НАТО. Армия РФ может отступить от части территорий, но хочет сохранить контроль над большинством оккупированных регионов.

Об этом сообщили в издании Reuters, ссылаясь на пять источников, знакомых с мнением Кремля. В материале говорится, что Путин готов обсудить с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но не хочет идти на серьезные территориальные уступки и требует от Киева отказаться от амбиций вступить в НАТО.

Как отмечает Reuters, Трамп, поклявшийся быстро прекратить войну, возвращается в Белый дом в момент усиления позиций России. Армия РФ продвигается вперед самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году.

В первом подробном отчете о том, на что согласится Путин в любом соглашении, заключенном при посредничестве Трампа, пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что кремль может в целом согласиться на "замораживание" войны на линии фронта.

По словам трех собеседников, может быть возможность для переговоров по точному разделу четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Хотя Москва утверждает, что эти четыре региона полностью входят в состав Российской Федерации и защищены ядерным зонтиком страны, ее силы на местах контролируют 70–80% территории, а около 26 000 кв. км все еще удерживают украинские войска.

По словам двух чиновников, Россия также может быть готова отступить с относительно небольших участков территории, содержащейся в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский назвал условия переговоров с Путиным и Трампом.