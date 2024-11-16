Тактический ход: зачем Путину понадобилось говорить с Шольцем

Пророссийские партии в Германии получили новую тему для обсуждения

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября совершил первый почти за два года звонок Владимиру Путину, что вызвало много вопросов о том, зачем это вообще было нужно. Впрочем, смысл для России все же есть.

Как пишет Bild, Шольц объявил о своем намерении еще 1 октября. Кроме того канцлер согласовал свой звонок во время встречи с президентами США и Франции, а также премьером Британии 18 октября.

Однако объявление о планах позволило России выбрать время звонка и так получилось, что это произошло уже после распада правящей коалиции Германии и начала подготовки к досрочным выборам. Таким образом Шольц оказался в ситуации, когда ему уже нечего предложить Путину, поскольку шансы на его переизбрание невелики.

"Канцлер призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной", — сообщили в администрации Шольца после звонка.

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге объяснил, что для Путина этот звонок с канцлером, который уже ничего не решает, является тактическим приемом.

"Даже если бы он вдруг захотел принять участие в мирной конференции — чего нельзя было ожидать, — он не позволил бы Шольцу объявить об этом", — сказал Ланге.

По его словам, смысл для главы Кремля сводился к тому, чтобы подкинуть пророссийским партиям и политикам в Германии поводов для разговора. Такое же мнение озвучил и профессор политики Томас Йегер из Кёльнского университета.

"Две-три партии в Германии скажут, что нам нужно говорить с Путиным. Тогда этот телефонный звонок станет своего рода доказательством, вроде: "Смотрите, все в порядке!", — сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после звонка раскритиковал Шольца, приведя те же аргументы. По его словам, глава Кремля хочет ослабить свою изоляцию и вести бессмысленные разговоры как обычно. Он добавил, что канцлер Германии "открыл ящик Пандоры".