Требуют ареста Путина и не только. Нардепы обратились к правительствам иностранных государств

Депутаты выдвинули ряд конкретных требований

Верховная Рада Украины приняла обращение к международным партнерам по случаю 1000-го дня полномасштабного российского вторжения. За соответствующее решение проголосовали 324 народных депутата.

Парламент призвал правительства иностранных государств, международные организации и межпарламентские ассамблеи объединить усилия по восстановлению территориальной целостности Украины и установлению мира в Европе. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Обращение содержит ряд конкретных требований , в том числе об усилении санкционного давления на Россию в энергетическом секторе и содействии аресту президента РФ Владимира Путина за совершенные военные преступления.

Верховная Рада отметила необходимость осуждения нарушений Россией международного гуманитарного права и поставки оружия в РФ со стороны Ирана и Северной Кореи.

В документе также содержится призыв к выполнению резолюции МАГАТЭ по безопасности украинских атомных электростанций и политической изоляции России в международных организациях.

Парламентарии обратились к партнерам с просьбой ускорить предоставление Украине систем противовоздушной обороны и дальнобойного оружия для защиты от российских атак. Отдельно отмечается важность инвестиций в оборонную промышленность.

Значительное внимание в обращении уделено вопросам экономической поддержки. В частности, речь идет об увеличении финансовой помощи, восстановлении энергетических объектов и продолжении гуманитарной инициативы "Зерно из Украины".

Верховная Рада также призвала способствовать освобождению украинских военнопленных, возвращению депортированных детей и обеспечению доступа населения к медицинским услугам, образованию и рабочим местам.

Завершается обращение призывом поддержать Формулу мира и План победы, предложенные Президентом Украины.

Ранее Телеграф также писал, что Зеленский представил План устойчивости в Раде. Он содержит десять пунктов.