Трамп сильнее Путина, помощь США и конец войны: главное из интервью Зеленского для Fox News

Глава государства назвал сценарий, при котором Украина может проиграть

Российский президент Владимир Путин может остановить войну в Украине, которую сам и начал, но большое влияние имеют Соединенные Штаты Америки. В свою очередь новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет такую возможность и может положить конец длительной войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что дипломатия — единственный способ положить конец войне, хотя и колебался относительно того, следует ли президенту России Владимиру Путину участвовать в переговорах.

"Телеграф" собрал главные высказывания украинского лидера из этого интервью.

"Путин может закончить войну, но…"

Зеленский выражает уверенность в том, что российский президент может завершить войну, которую сам же и начал, но большое влияние также имеют США.

"Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", — ответил Зеленский. "Но это также зависит от Соединенных Штатов Америки гораздо больше. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что цены на нефть — это сильный козырь Трампа против России.

"Трамп сильнее Путина"

На вопрос о том, сможет ли повлиять Дональд Трамп на Путина, чтобы положить конец войне, Зеленский сказал, что это будет непросто.

"Но я думаю, если использовать все те вопросы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. У США очень большое влияние", — добавил украинский лидер.

"Если США сократят помощь, то Украина проиграет"

Журналист Fox News уточнил у Зеленского, что будет в том случае, если США сократят военную помощь Украине. На это президент сказал, что в таком случае, Украина, вероятнее всего, проиграет.

"Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть добыча, но ее недостаточно, чтобы победить. И я думаю, ее недостаточно, чтобы выжить. Но она будет, если такой выбор будет американским выбором, поэтому мы решим, что нам придется делать", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп делал громкое заявление, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.