Зеленский назвал условия переговоров с Путиным и Трампом

Он настроен решительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией сейчас были бы проигрышным вариантом для Украины. По его словам, они возможны только при условии, если Украина будет не сама и будет сильной.

Об этом глава государства сказал в интервью "Суспільному" по случаю 100-летия Украинского Радио. Он подчеркнул, что перед вероятными переговорами должно быть усиление Украины, наше государство должно быть сильным для любой дипломатии.

Зеленский выразил уверенность, что президенту России Владимиру Путину не дадут договариваться на капитуляционных условиях для Украины. Он добавил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп на стороне Украины и хочет закончить войну.

"Я серьезно буду относиться только к переговорам с Трампом. Не с его советниками. Это уровень президентов", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что с приходом в Белый дом администрации нового президента США Дональда Трампа российско-украинская война может закончиться быстрее. По словам президента, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие — Украина получила возможность аргументированно изложить свою позицию по видению будущего мира.