Какие подарки на Новый год дарили в СССР

"Телеграф" расскажет, что интересно находили дети под елкой

Во времена СССР новогодние подарки для детей являлись особым символом праздника. Оно объединяло миллионы семей по всей стране и люди обменивались подарками.

"Телеграф" расскажет, что дарили детям и взрослым на Новый год. Стоит отметить, что такие подарки уже редко можно встретить.

Одним из популярных подарков – конфеты. Стандартный детский набор состоял из картонной коробки в виде Кремля или сказочного домика, наполненного конфетами отечественного производства.

Главными "звездами" праздничного набора были шоколадные конфеты "Мешка косолапый", "Белочка" и карамель "Дюшес". Особой радостью становились дефицитные мандарины и апельсины, которые для многих ассоциировались исключительно с новогодним праздником.

Подарки выдавали на работе родителям из-за профсоюзов. Стандартный набор весил килограмм и стоил 3-5 рублей.

Кроме сладостей дети могли найти под елкой игрушки отечественного производства: куклы, машинки, конструкторы. Особенно ценились подарки из ГДР – железные дороги и машинки Matchbox.

Интересно, что наборы формировались централизованно и почти идентичны по всей стране – от Львова до Владивостока. Это создавало ощущение единства и общего праздника для всех советских детей.

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