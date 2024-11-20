Украина при Трампе может получить ядерное оружие: эксперт рассказал, к чему это приведет

Безопасность Украины может быть обеспечена радикальным методом

После вступления в должность президента США Дональд Трамп может пойти на радикальные шаги по обеспечению безопасности Украины. Например, передать ей ядерное оружие.

Об этом рассказал стратегический советник по Великобритании в концерне Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и аналитик в сфере обороны Николас Драммонд. Его слова приводит Daily Express.

Он отметил, что в мире существуют опасения о том, что Трамп заставит Украину подписать невыгодное соглашение о прекращении огня, но события могут пойти и по другому сценарию.

По словам эксперта, если прекращение огня случится, то стороны потратят следующие четыре года на то, чтобы перевооружиться. Он допустил, что Трамп может пойти на секретную сделку и передать Украине ядерное оружие из-за чего она "внезапно станет очень могущественной" и получит аргумент против Кремля, если тот когда-либо захочет нарушить сделку о прекращении огня.

"Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, это может быть безрассудством — предоставить Украине ядерное оружие, с другой — это может восстановить баланс мира и сил в регионе. США могут сказать, что предоставят Украине ядерное оружие, но при этом заявить, что она не сможет вступить в НАТО", — сказал Драммонд.

Как сообщалось ранее, издание Reuters ранее сообщало, что Владимир Путин готов провести переговоры с Трампом. Отмечалось, что он готов к прекращению огня, но не хочет идти от оккупированных территорий и требует, чтобы Украина отказалась от НАТО.