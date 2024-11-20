Трамп скоро проведет переговоры с Путиным. Когда это произойдет

Журналисты Bloomberg также назвали дату, когда это произойдет

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, как и ранее анонсировал, скоро проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут касаться ситуации в Украине.

По информации Bloomberg, переговоры пройдут после инаугурации Трампа 20 января. Путин наращивает военное присутствие в Украине, привлекая поддержку Северной Кореи. Российские и северокорейские военные готовят контрнаступление в Курской области.

Параллельно администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов на расстояние до 300 километров. Украинские военные уже нанесли первый удар по составу боеприпасов на территории РФ.

Издание отмечает, что Байден принял решение об ATACMS в ответ на усиление российских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины и привлечение северокорейских военных. Великобритания и Франция после примера США также могут позволить Украине наносить удары их оружием на большее расстояние.

В сентябре Путин заявил о возможности применения ядерного оружия против неядерного государства, если он получает поддержку ядерных государств. Это заявление касалось Украины и ее союзников – США, Британии и Франции.

Администрация Байдена ускоряет предоставление Украине помощи на 6 миллиардов долларов к инаугурации Трампа. По данным Bloomberg, Путин рассчитывает, что Трамп согласится на ослабление позиций Украины ради распределения мира в сфере влияния между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кремле открыли, какие сказки Путин рассказал Шольцу об Украине и переговорах. Разговор двух политиков состоялся по инициативе Германии 15 ноября.