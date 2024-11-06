В Одессе из зоопарка сбежала агрессивная обезьяна (видео)

Животное удалось приманить фруктами

В среду, 6 ноября, из одесского зоопарка сбежал бабуин. Обезъяны этой породы знамениты своим агрессивным и непредсказуемым поведением — в случае угрозы они могут нападать даже на людей.

На поиски "беглеца" отправилась целая поисковая команда. Об этом сообщают в соцсетях.

Известно, что из зоопарка в Одессе сбежал взрослый бабуин. Обезъяна залезла на крышу вольера и никак не хотела спускаться.

Животное приманивала фруктами и пытались уговорить его слезть на землю. В какой-то момент обезъяна послушала людей и спрыгнула во двор. В этот момент бабуина словила женщина и набросила на него покрывало.

По всей видимости бабуин сбежал из клетки в частном зоопарке, так как на видео можно рассмотреть частную застройку. К счастью, никто не пострадал.

Стоит отметить, что бабуины известны своим агрессивным поведением — они неоднократно атаковали людей в разных странах мира. Кроме этого, самцы способны нападать на беременных самок и убивать их потомство.

Длина его тела в среднем составляет 75 см, а хвоста — 60 см. Несмотря на свой неуклюжий вид, это очень ловкие и быстрые животные.

В дикой природе к бабуинам часто присоединяются стада копытных, так как обезьяны благодаря цветовому зрению могут вовремя заметить хищника. В свою очередь, самцы бабуинов иногда охотятся на детёнышей антилоп.

В египетской традиции они считались предвестниками рассвета и изображались с поднятыми руками, что символизирует мудрость, салютующую восходящему Солнцу. Представлял богов Тота и Хапи.

Напомним, украинскую сеть продолжает покорять гусь в сапогах, который спокойно ходит с хозяйкой по магазинам. На этот раз он якобы был замечен в Одессе.

Видео с необычным любимцем уже опубликовали местные паблики. Однако доподлинно неизвестно, это тот же гусь, что в Днепре ходит в сапогах или другой.

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