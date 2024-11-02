В Одессе лис провалился в катакомбы, фото его спасения

Животное обнаружили случайно

В Одессе в катакомбы провалился лис. Его вытащили из четырехметрового колодца.

Об этом в Facebook написал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. Он вместе со спелеологами и спасал лиса из катакомб. Животное упало туда на Шкодовой горе. Лиса обнаружили случайно и это спасло ему жизнь.

"Если бы не такая случайная находка, зверь бы неизбежно погиб. Но все закончилось счастливо, лис невредим. Молодой, красивый, здоровый зверь. Мы его достали из колодца, вынесли наружу и выпустили", — написал он.

Директор зоопарка рассказал "Думской", что лис находился в яме несколько дней. Его удалось быстро вытащить, хотя он прятал голову, чтобы люди не могли набросить петлю. Зверь своеобразно "поблагодарил" своих спасителей.

"Когда вынесли его на поверхность и отнесли от входа — он выскочил, отбежал метров на пять и обернулся. Это очень умные животные, и он точно все понял", — добавил Беляков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе лиса чудом выжила, попав под машину. Животное спасли номерные знаки. Одессит приехал домой и обнаружил у себя под номером машины застрявшую лису. Животное проехало так примерно 1.5 км и выжило.