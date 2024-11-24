Как будут отключаться свет 25 ноября: графики

Как будут отключать свет 25 ноября

В Украине из-за обстрелов 17 ноября периодически отключают свет у бытовых потребителей. Продолжатся они и в понедельник, 25 ноября.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго. Отмечается, что отключения будут действовать в течение шести часов, с 14:00 по 20:00.

Они будут происходить по одной очереди из шести. Это означает, что за день потребители лишь трех очередей столкнутся с отключением света, у остальных электричество будет целый день. Для клиентов группы ДТЭК (Киев и область, Одесская и Днепропетровская области) отключения могут рассчитываться по другим принципам.

Если же кто-то оказался в очереди на отключение, то у него света не будет лишь два часа за все сутки.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Более подробную информацию об отключениях в ведомстве предложили узнавать на ресурсах своего оператора сети.

Как сообщалось ранее, эксперты назвали три сценария отключения света зимой. Они считают, что совсем без перебоев обойтись не удастся, но блекаутов по 20 часов не будет.