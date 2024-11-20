Эксперт назвал условие, при котором отменят графики отключения света

Россияне нанесли значительный ущерб нашей генерации

После массированной ракетной атаки РФ на Украину 17 ноября в Украине ввели графики отключений света. Если в ближайшие выходные будет солнечная погода, это позволит вернуть свет в дома украинцев без ограничений.

Если будет солнечно, солнечные электростанции добавят в сеть одного гигаватта мощности, пояснил народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев 24". Это позволит экономить в дневные часы определенный лимит электроэнергии и быть со светом.

Следует отметить, что Укргидрометцентр по всей Украине прогнозирует облачную погоду на субботу, 23 ноября, ожидается дождь и снег. А вот в воскресенье прогнозируется переменная облачность.

Нагорняк назвал три момента, от которых зависит, будут ли украинцы со светом. Это солнечная погода, температура воздуха (снижение влияет на увеличение потребления электроэнергии, что может привести к дефициту в системе) и новые атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны России. Нардеп выразил надежду, что энергетики сделают "все возможное и невозможное", чтобы украинцы 24 часа в сутки были со светом.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал "Телеграфу", что происходит с энергосистемой Украины. Он уверен, что без отключения света мы эту зиму не пройдем.