Несправедливые графики отключения. В ДТЭК ответили, когда исправят ситуацию

Энергетики пообещали потребителям электричества решить проблему с графиками отключений

В Украине вновь применяются жесткие графики отключений света. Жители некоторых областей называют эти графики несправедливыми и жалуются на длительное отсутствие электричества.

Недавно жительница Киевской области пожаловалась в компанию ДТЭК на графики отключений света. Она написала, что в 1-й группе — 6 часов отключений по графику, в 3-й группе — 4 часа, 4-й группе — 5 часов, а в 5-й и 6-й — по 7 часов нет света.

Во второй группе люди сидят без света по 11 часов, жалуется потребитель.

В ответ на эти жалобы энергетики из "ДТЭК Киевские региональные электросети" пообещали разобраться в ситуации. Там заявили, что они попытаются выровнять количество часов без света в течение текущей недели.

"Приносим извинения за сложившуюся ситуацию", — отметил в ДТЭК.

Напомним, графики отключений света разделены на три категории:

свет есть (отмечается белым цветом);

света нет (отмечается серым цветом);

возможны отключения света по необходимости (отмечается светло-серым цветом).

Сами потребители электроэнергии разделены на несколько групп, которым последовательно отключают свет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 22 ноября.