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Список есть – повестки нет: нардепка назвала пять "популярных" способов уклонения от мобилизации через ТЦК

Автор
Игорь Тимофеев
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Иногда работники ТЦК помогают уклонцам
Иногда работники ТЦК помогают уклонцам. Фото Черкасский ТЦК

Некоторые ТЦК продают пустые бланки с печатями и подписями

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнаружила, что военнообязанные граждане избегают мобилизации в Вооруженные силы, используя незаконные способы уклонения от выполнения своего конституционного долга.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава ВСК, народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход. Она назвала наиболее распространенные практики уклонения от мобилизации с помощью работников терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК).

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По ее словам, обычно военнообязанных "списывают" по состоянию здоровья в связке с ВВК. Или дают отсрочку по несуществующим документам, например, гибели близкого родственника, чего де-факто нет.

— Было такое, что тебя просто вносят в списки и не выдают повестку. Будешь в списке — тебе повестку не несут. Нет тебя в списке — получай повестку, — говорит нардеп. — А есть случай, когда повестки продавали, то есть пустые бланки с печатями и подписями. Это чтобы когда тебя остановили на посту, ты мог предъявить, что у тебя уже есть повестка.

Или ТЦК выставляет ежемесячную сумму, которую предприятие заносит для того, чтобы не мобилизовали их работников. Не занесли — всех выгребают и предприятию не дают работать. С помощью адвокатов отмазывают от прохождения службы. Совершенно разные случаи, индивидуальные, — говорит Анна Скороход.

При этом она подчеркнула, что нельзя демонизировать все терцентры комплектования.

— Есть ТЦК, с которыми абсолютно нормально работать, которые прислушиваются и не творят такой беспредел, который позволяют себе другие, — подытожила глава председатель парламентской следственной комиссии.

Напомним, ранее она назвала "Телеграфу" топ-3 жалоб бойцов ВСУ на командование.

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#ВВК #Уклонист #Анна Скороход #ТЦК