На Львовщине в частном ВУЗе организовали схему для уклонистов

Фигурантам дела грозит тюрьма

На Львовщине руководство частного университета совместно с его владельцем наладило схему, благодаря которой мужчины призывного возраста без проблем становились их "студентами". Таким образом военнообязанные уклонялись от службы.

Стоимость "зачисления" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США с человека. Все фигуранты дела установлены, а по месту их жительства проведены обыски. Подробности громкого дела рассказали в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

Во Львовской области владелец частного университета и ректорат за "денежное вознаграждение" зачисляли на обучение мужчин призывного возраста. Они нарушали закон и превышали пределы лицензированных годовых объемов утвержденных Министерством образования и науки.

Уклонистам выдавали справки "получателя образования" и они таким образом увиливали от несения службы. Стоимость "поступления" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США с человека.

"Студенты" учились формально и не принимали участия в учебном процессе.

Правоохранители провели пять санкционированных обысков в квартире владельца и должностных лиц вуза во время которых обнаружено и изъято:

документи с доказательствами фиктивного обучения

бухгалтерську отчетность и черновые записи.

Интересно, что по месту жительства владельца университета был обнаружен арсенал огнестрельного оружия, боеприпасы, различные ножи и почти 5 тысяч патронов различного калибра.

На основе этого фигуранту сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему избрана мера пресечения в виде содержание под стражей с правом внесения залога.

Продолжается расследование. Фигурантам грозит наказание за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 8 лет.

Напомним, СБУ разоблачила большую банду, которая помогала мужчинам избегать армии. В Киевской и Харьковской областях задержали 14 человек, причастных к этому делу.

В ходе обысков нашли более тысячи фальшивых медицинских справок и военных документов. Также обнаружили 250 поддельных печатей и штампов

Оказалось, что фигуранты дела помогали избегать призыва, делая ложные документы от военных врачей. Они даже устроили в своих домах маленькие типографии, где делали подделки о непригодности к службе из-за плохого здоровья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области задержали группу работников МСЭК, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать службы в армии. Подозреваемые придумывали здоровым мужчинам фиктивные диагнозы, делали фальшивые медицинские документы в подтверждение "истории болезни", вплоть до МРТ.