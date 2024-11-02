Перевозчиков отключают от системы "Шлях" из-за вывоза уклонистов за границу

Более 1 700 человек объявлено о подозрении

В Украине от системы "Шлях" отключили более 200 перевозчиков, из-за их участия в схемах с вывозом за границу мужчин призывного возраста.

Как отмечает Государственная пограничная служба Украины, ограничение касается 223 перевозчиков, которые с начала введения военного положения нелегально перевозили уклонистов.

Для своих схем они использовали систему "Шлях", по которой мужчины выезжали за границу как водители и не возвращались в Украину.

"За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика, из них 202 лицензиатов исключили по материалам Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, с начала 2024 года правоохранителям направили более 2 тысяч сообщений о незаконном пересечении границы и подделке документов для мужчин мобилизационного возраста.

В настоящее время начато почти 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Суды вынесли более 220 приговоров, из них около 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится с 1 ноября для мужчин, планирующих выехать за границу.