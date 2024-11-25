Рой ракет ATACMS по важной авиабазе: появились новые детали и видео атаки на Курскую область

Она занимает не последнюю роль в командовании ГВ "Север" и группировке "Курск" ВС РФ

В понедельник, 25 ноября, в Курске раздавались взрывы. У россиян пострадала авиабаза "Халино".

Сообщается, что базу атаковало около 6 баллистических ракет ATACMS. Об этом пишут росСМИ.

На видеокамера видеонаблюдения фиксирует прилеты ракет по аэродрому. Сама авиабаза самолетами почти не используется, однако там недавно развернули инженерные работы по строительству ЖБУ, оттуда постоянно запускают шахеды и другие БПЛА, например "Орион".

Авиабаза, скорее всего, занимает не последнюю роль в командовании ГВ "Север" и группировки "Курск" ВС РФ. Впрочем, в Украине пока не прокомментировали взрывы, которые раздавались в Курске.

К вечеру 17 ноября западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

Украина в последние месяцы просила Штаты разрешить украинским военным использовать американское оружие для ударов по российским военным целям вдали от его границы. Но позиция была неизменна.

Однако за два месяца до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, Байден решил согласовать данный запрос со стороны Украины.

Мы также рассказывали, что по России улетят не только ATACMS. Еще две страны последовали примеру Байдена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Курщине поздно вечером субботы, 24 ноября, раздались взрывы. Местные ресурсы в это время сообщили о налете дронов, а пропагандисты заявили об ударах ATACMS. Позже появились сообщения, что военная разведка Украины атаковала нефтебазу в Калужской области России. В результате операции ГУР МО этой ночью был поражен объект топливно-энергетического комплекса.