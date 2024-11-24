Спутниковые снимки последствий удара по Днепру расстроили россиян

На новых снимках видно, что завод практически не получил заметных повреждений

Российские пропагандисты обнародовали спутниковые снимки завода "Южмаш", по которому якобы был нанесен удар межконтинентальной ракетой "Орешник". Как оказалось, завод не был "стерт в пыль", как они сообщали ранее.

В частности российский z-канал "Романов Лайт" констатировал факт, что завод после удара вообще не пострадал. При этом бывший украинский нардеп-коллаборант Олег Царев, даже после публикации спутниковых снимков продолжал утверждать, что "разрушения значительны".

Украинский блогер Денис Казанский в свою очередь напомнил, что в течение двух дней пропагандистские каналы утверждали, что "Южмаша" "больше нет". Кроме того, он привел запись разговора одного из россиян, который в красках расписывал, что произошло с заводом и что местные жители в Днепре жаловались на "землетрясение" после удара.

При этом на снимках, приведенных пропагандистами, сложно увидеть какие-либо повреждения на зданиях завода.

Как сообщалось ранее, россияне 21 ноября нанесли удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Изначально сообщалось о том, что речь идет о РС-26 "Рубеж", однако в тот же день Владимир Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

В пятницу, 22 ноября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали о новой баллистике, которой атаковала РФ. Там отметили, что, вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".