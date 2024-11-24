Укр

СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой били по Днепру (фото и видео)

Автор
Евгений Устименко
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 24 ноября 2024, 17:41
Иллюстративное изображение. Фото Коллаж "Телеграфа"

Иностранным журналистам разрешили сфотографировать обломки ракеты

Служба безопасности Украины разрешила иностранным журналистам сфотографировать обломки российской ракеты "Орешник", которой ударили по Днепру 21 ноября.

Об этом сообщает Associated Press. В СБУ отметили, что фрагменты ракеты, которая, по данным Пентагона США, была разработана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", еще не до конца изучены. Сейчас специалисты занимаются тщательным анализом обломков.

От ракеты остались корпус размером с большую зимнюю шину, покрытый пеплом и обугленные провода, искореженные взрывом.

Источник: apnews.com
Источник: apnews.com
Источник: apnews.com
Источник: apnews.com

Кроме фото, опубликовано и видео обломков.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

По словам Путина, данную ракету в настоящее время невозможно сбить никакими средствами ПВО. Он добавил, что ракета способна атаковать цели со скоростью 2-3 км в секунду.

Как сообщал "Телеграф" ранее, удар ракетой "Орешник" по Днепру является частью стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам.

Теги:
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