СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой били по Днепру (фото и видео)
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Иностранным журналистам разрешили сфотографировать обломки ракеты
Служба безопасности Украины разрешила иностранным журналистам сфотографировать обломки российской ракеты "Орешник", которой ударили по Днепру 21 ноября.
Об этом сообщает Associated Press. В СБУ отметили, что фрагменты ракеты, которая, по данным Пентагона США, была разработана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", еще не до конца изучены. Сейчас специалисты занимаются тщательным анализом обломков.
От ракеты остались корпус размером с большую зимнюю шину, покрытый пеплом и обугленные провода, искореженные взрывом.
Кроме фото, опубликовано и видео обломков.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.
По словам Путина, данную ракету в настоящее время невозможно сбить никакими средствами ПВО. Он добавил, что ракета способна атаковать цели со скоростью 2-3 км в секунду.
Как сообщал "Телеграф" ранее, удар ракетой "Орешник" по Днепру является частью стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам.