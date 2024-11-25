ППО РФ безсила перед українськими атаками? Яку ще важливу деталь помітив блогер Шрайк

Поки Путін погрожує миру "Орєшніком", ЗСУ знищують далекобійними ракетами військові об’єкти Росії

Збройні сили України в понеділок, 25 листопада, завдали удару по авіабазі "Халіно" поблизу Курська. Повідомляється, що удару було завдано ракетами ATACMS — водночас наголошується, що удари йдуть через день.

Про це в Telegram написав блогер Роман Шрайк. Він наголосив, що удари завдавалися 19, 21, 23 та 25 листопада. Також він нагадав, що було у ці дні:

19 листопада — був атакований 67-й арсенал ГРАУ у Карачеві Брянської області;

21 листопада — ЗСУ вразили командний бункер угрупування "Курськ" у Мар’їно Курській області;

23 листопада — було знищено С-400 у районі села Велике Жирове Курської області;

25 листопада — атаки зазнав аеродром "Халіно" під Курськом.

Як зазначив Шрайк, поки Володимир Путін погрожує всьому світу міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік", якою він хвалився після нещодавнього удару по Дніпру, Збройні сили України використовують далекобійну зброю для завдання ударів по російській території.

"Зверніть увагу, російська ППО не змогла запобігти як мінімум цим чотирьом атакам. Скільки б там збитих ракет не нарахувало Міноборони Росії, кадри з Курської області всі бачили. Реальна протидія далекобійним ракетам вкрай низька", — написав Шрайк.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, СБУ показала західним журналістам уламки ракети "Орєшнік" після удару по Дніпру.