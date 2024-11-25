Удивите собеседника: как заменить "я занята" яркими украинскими высказываниями

В зависимости от нюансов, можно использовать разные слова и выражения

Из-за российского вторжения много русскоязычных граждан Украины полностью перешли на государственный язык и стали употреблять его в быту. При этом они часто не знают, как правильно перевести то или иное выражение на украинский.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно сказать по-украински "я занят" или "я занята". По мнению доктора филологических наук, профессора Александра Пономарив, не стоит говорить "я зайнята", а лучше заменить другими выражениями.

Филолог предлагает употреблять такие фразы как "я не маю (вільного) часу" или "мені нема коли".

Можно сделать свою речь более яркой, обогатив ее устоявшимися выражениями. Если вы хотите сделать акцент на том, что вы очень заняты, скажите:

Роботи аж по [саме] горло (по саме нікуди);

діла — і вгору нема коли (ніколи) глянути;

такої роботи, що й носа ніколи (нема коли) втерти;

ходячи їсть, а стоячи спить.

Перевести фразу "Я занята на производстве" можно так: "Я працюю на виробництві".

В случае, когда до собеседника необходимо донести, что все заняты одним делом, выберите вариант из предложенных ниже:

Усі коло одного працюють (ходять);

усі над одним працюють;

усі одним заклопотані.

Если вы наоборот хотите сообщить, что ничем не заняты, скажите:

Я вільний;

я нічого не роблю;

я не маю ніякої роботи.

В случае, когда разговор касается занятого места лучше сказать "Місце не вільне".

Относительно занятых предметов также можно употреблять слова "запорожнений" или "непорожній". Примеры:

Мішок запорожнений житом;

У мене руки непорожні — не можу більше взяти.

Ранее мы рассказали, как правильно назвать слойку по-украински. Хотя в языке нет слова "слой", надпись "слойка" можно часто увидеть на ценниках в магазинах.