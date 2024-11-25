Здивуйте співрозмовника: як замінити "я зайнята" на яскравіші українські вислови

Залежно від нюансів, можна використовувати різні слова та вирази

Через російське вторгнення багато російськомовних громадян України повністю перейшли на державну мову і почали вживати ъъ в побуті. При цьому вони часто не знають, як правильно перекласти той чи інший вираз українською.

Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно сказати українською мовою "я занят" або "я занята". На думку доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарів, не варто говорити "я зайнята", а краще замінити на інші вирази.

Філолог пропонує вживати такі фрази як "я не маю (вільного) часу" або "мені нема коли".

Можна зробити свою мову яскравішою, збагативши її сталими виразами. Якщо ви хочете зробити акцент на тому, що ви "очень заняты", скажіть:

Роботи аж по [саме] горло (по саме нікуди);

діла — і вгору нема коли (ніколи) глянути;

такої роботи, що й носа ніколи (нема коли) втерти;

ходячи їсть, а стоячи спить.

Перекласти фразу "Я занята на производстве" можна так: "Я працюю на виробництві".

Якщо до співрозмовника необхідно донести, що "все заняты одним делом", виберіть варіант із запропонованих нижче:

Усі коло одного працюють (ходять);

усі над одним працюють;

усі одним заклопотані.

Якщо ви навпаки хочете повідомити, що "ничем не заняты", скажіть:

Я вільний;

я нічого не роблю;

я не маю жодної роботи.

У разі коли розмова стосується "занятого места" краще сказати "Місце не вільне".

Щодо "занятых" предметів можна вживати слова "запорожнений" чи "непорожній". Приклади:

Мішок запорожнений житом;

У мене руки непорожні – не можу більше взяти.

Раніше ми розповіли, як правильно назвати слойку по-українськи. Хоча в мові немає слова "слой", напис "слойка" можна часто побачити на цінниках у магазинах.