Украина тайно получила десятки крылатых ракет — Bloomberg

Точное количество не озвучивается

Украина недавно получила десятки ракет Storm Shadow от Великобритании. Это была первая поставка оружия после того, как Кир Стармер занял пост премьера.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что поставки произошли несколько недель назад и о них публично не сообщалось.

При этом указано, что эта помощь была передана до того, как США одобрили нанесение ударов по территории России своими баллистическими ракетами ATACMS. Сразу же после этого разрешение дали Лондон и Париж для своих крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Точное количество переданных таким образом ракет не сообщается, однако в материале указано, что речь идет о нескольких десятках. Издание также пишет, что предыдущие запасы ВСУ были полностью исчерпаны.

Стоит отметить, что Лондон никогда не раскрывал количество переданных украинцам ракет этого типа.

Как известно, ракеты Storm Shadow способны поражать цели на расстоянии в 560 километров, однако их экспортные варианты имеют дальность лишь в 290. После запуска ракета может лететь на высоте 30-40 метров со скоростью до 1000 километров в час. Первые из них в Украине были использованы в мае 2023 года, однако до недавних пор их применение ограничивалось целями в украинских международно признанных границах.

Украина нанесла удар ракетой Storm Shadow по объекту в Курской области 20 ноября, после получение разрешения на применения дальнобойного западного оружия на российской территории. В западных СМИ после этого появились сообщения о том, что из-за этого ранение получил один из северокорейских генералов.