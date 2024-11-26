Україна таємно отримала десятки крилатих ракет — Bloomberg

Точна кількість не озвучується

Україна нещодавно отримала десятки ракет Storm Shadow від Великої Британії. Це було перше постачання зброї після того, як Кір Стармер обійняв посаду прем’єра.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Видання зазначає, що постачання відбулося кілька тижнів тому і про них публічно не повідомлялося.

При цьому зазначено, що ця допомога була передана до того, як США схвалили завдання ударів по території Росії своїми балістичними ракетами ATACMS. Відразу після цього аналогічний дозвіл дали Лондон та Париж для своїх крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

Точна кількість переданих таким чином ракет не повідомляється, проте в матеріалі зазначено, що йдеться про кілька десятків. Видання також пише, що попередні запаси ЗСУ були повністю вичерпані.

Варто зазначити, що Лондон ніколи не розкривав кількість переданих українцям ракет цього типу.

Як відомо, ракети Storm Shadow здатні вражати цілі на відстані 560 кілометрів, проте їх експортні варіанти мають дальність лише 290. Після запуску ракета може летіти на висоті 30-40 метрів зі швидкістю до 1000 кілометрів на годину. Перші з них в Україні були використані у травні 2023 року, проте донедавна їхнє застосування обмежувалося цілями в українських міжнародно визнаних кордонах.

Україна завдала удару ракетою Storm Shadow по об’єкту в Курській області 20 листопада, після отримання дозволу на застосування далекобійної західної зброї на російській території. У західних ЗМІ після цього з’явилися повідомлення про те, що через це поранення отримав один із північнокорейських генералів.