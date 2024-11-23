Украина получила разрешение бить SCALP по России: что еще она может использовать

Франция не возражает против ударов по России своими ракетами

Франция не ограничивает Украину в использовании своего оружия для ударов по территории России. Это касается и крылатых ракет SCALP — французского аналога Storm Shadow.

Об этом в комментарии BBC рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, у Парижа "нет красных линий" для помощи Киеву.

"Принцип был установлен… наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", — сказал он.

Стоит отметить, что Барро не говорил, были ли факты применения ВСУ ракет SCALP для ударов по российской территории.

Он сообщил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине пока это будет необходимо, так как от этого зависит безопасность Европы. При этом он даже не стал исключать возможности отправки французских солдат.

Также министр отметил, что в Париже "открыты" в вопросе приглашения Украины в НАТО и работают над тем, чтобы "сблизить позиции" с другими странами блока.

Как известно, ВСУ впервые получили ракеты SCALP летом 2023 года, однако до недавнего времени их применение ограничивалось объектами россиян, расположенными в международно признанных границах Украины. Ситуация изменилась, после того, как в ноябре 2024 года президент США Джо Байден снял запрет на применение баллистических ракет ATACMS по объектам на российской территории.

На вооружении украинской армии нет других крылатых ракет воздушного базирования, но есть определенное количество ракет ATACMS американского производства. И те и другие имеют максимальный радиус поражения примерно в 300 километров. Хотя для SCALP/Storm Shadow есть модификации с дальностью в 560 километров, но международные договора запрещают их продажу третьим странам.

У Украины также есть отечественная крылатая ракета наземного базирования "Нептун", первые версии которой тоже имели дальность в 300 километров. Однако в последнее время идет активная модернизация и развитие программы, а потому ее реальные возможности пока не получили широкой огласки.

Для ударов на более далекие расстояния Украина использует широкий набор дронов. Некоторые модели уже показали свою эффективность на 1000 километров и более.