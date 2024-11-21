ВСУ могли ранить высокопоставленного генерала КНДР под Курском

Это первый подтвержденный случай ранения топ-офицера КНДР в российско-украинской войне

Генерал армии Северной Кореи получил ранение в результате атаки ракетами Storm Shadow Курской области 20 ноября.

Об этом сообщил The Wall Street Journal. Западные аналитики отмечают, что удар с применением этих ракет оказался точным и нанес потери личному составу расположенных в этом регионе российских и северокорейских войск.

Хотя имя этого генерала в настоящее время не называется, по данным американских СМИ, речь идет о первом подтвержденном случае ранения высокопоставленного армейского чина вооруженных сил КНДР на приграничной с Украиной российской территории.

Напомним, в среду, 20 ноября, украинские военные впервые применили крылатые ракеты британского производства Storm Shadow для атаки по Курской области России. Целью была точка, где, предположительно, мог размещаться подземный командный пункт с российскими и северокорейскими офицерами.

Этот подземный пункт, вероятно, был спрятан под усадьбой Барятинских в Марьино. Сейчас эта территория является санаторием управделами президента России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в министерствах обороны Украины и Великобритании не стали комментировать удар ракетами Storm Shadow по Курской области 20 ноября.