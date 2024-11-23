У России сотни ракет, но Украине есть чем ответить — аналитик

Украина проигрывает России в количестве ракет

У россиян на вооружении есть сотни ракет малой и средней дальности, которыми она способна достать в любую точку Украины. И хотя ВСУ такими возможностями похвастаться не могут, но у них тоже есть небольшое преимущество.

Об этом рассказал аналитик по открытым источникам (OSINT) издания BILD Юлиан Рёпке. Он говорит, что украинские ракеты гораздо более точные, а это значит, что они могут потенциально нанести больший урон, чем российские

По его словам, Москва с самого начала вторжения использовала крылатые ракеты "Калибр" и Х-101, а также баллистические "Искандер".

"Новым является то, что Украина теперь наносит ответный удар ракетами, в том числе крылатыми. Это ATACMS из США, а также Storm Shadow или SCALP-EG из Великобритании и Франции", — отметил он.

Комментируя запуск россиянами ракеты средней дальности (от 1000 до 5500 км) по Днепру без ядерных или обычных боеголовок, Рёпке отметил, что это было "пропагандистским шагом для запугивания Запада". Также к пропаганде он отнес заявление главы РФ Владимира Путина о том, что такие ракеты будут производить серийно.

"Ясно одно: у России есть сотни других ракет малой и средней дальности, которыми она может обстреливать всю Украину. Кроме того, полным ходом идёт производство новых боеголовок", — добавил он.

Вместе с тем, он добавил, что Украина получила лишь несколько десятков дальнобойных ракеты, однако все они имеют куда более высокую точность, чем российские аналоги. Это значит, что у ВСУ есть инструменты для нанесения более значительного урона российским военным объектам.

Как сообщалось ранее, Украина нанесла удар ракетой Storm Shadow по объекту в Курской области 21 ноября. В западных СМИ после этого появились сообщения о том, что из-за этого ранение получил один из северокорейских генералов.