Через атаку росіян Тернопіль лишився без світла: ситуація найгірша з початку війни (оновлено)

Електропостачання відновлюють

В ніч на вівторок, 26 листопада, росіяни атакували Україну "шахедами", зокрема під ударом була й Тернопільська область. Ворог пошкодив електроінфраструктури, від якої живиться Тернопіль, в обласному центрі зникло світло.

Міський голова Тернополя Сергій Надал написав у Telegram, що через наслідки ворожих обстрілів, зранку 26 листопада тролейбуси в місті тимчасово не курсують. Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

Оновлення 8:05 Надал сказав в ефірі "Київ24", що наразі невідомо, коли світло повернеться в будинки всіх жителів Тернополя. Є серйозні пошкодження, це залежить не лише від роботи енергетиків, але й від можливості отримання додаткових потужностей електроенергії. Подібної ситуації зі світлом в Тернополі ще не було, вона найгірша з початку повномасштабної війни.

КП "Тернопільводоканал" поступово відновлює водопостачання в місті. Можливо в мережах буде низький тиск. Для подачі води запустять генератори.

Більшість котелень міста функціонують та подають тепло в оселі тернополян. За необхідності їх робота також підтримуватиметься генераторами.

Школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті заклади, де немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів.

З 8:00 26 листопада в місті працюватимуть декілька пунктів обігріву:

вул. Миколи Лисенка, 8 — Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)

просп.Злуки, 45 — КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка"

Привокзальний майдан, 1 — Вокзал станції "Тернопіль"

вул. Федьковича.11 — КЗ " Дитячий – юнацький пластовий центр"

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", — резюмував Надал.

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 26 листопада, в Україні знову заплановані погодинні відключення світла. Вони будуть діяти 10 годин.