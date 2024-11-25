Отключений станет больше. Как будут выключить свет 26 ноября

Граждан просят не включать сразу несколько мощных приборов одновременно

Во вторник, 26 ноября, в Украине снова запланированы почасовые отключения света. Они будут действовать 10 часов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". В частности, с 7:00 до 10:00 запланирована одна очередь отключений, а с 14:00 до 21:00 также будет одна очередь отключений.

В компании подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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В то же время в "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.

Украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию. Гражданам советуют не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

В свою очередь компания ДТЭК обнародовала графики отключений по регионам. В частности, в Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.

Напомним, энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что в Украине уже до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Но это возможно только при условии, что не будет масштабных обстрелов.