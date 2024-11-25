В Украине отменят графики отключения света в ближайшее время, но при одном условии

Станислав Игнатьев рассказал, что может еще повлиять на то, чтобы отменить графики

В Украине уже к концу этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Но при условии, если не будет масштабных обстрелов.

Об этом сказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".

По его словам, на отмену ограничений повлияют погодные условия, завершение аварийных работ и отсутствие новых масштабных атак России на украинскую энергосистему.

"Ожидается, если не будут масштабных обстрелов, то до конца этой недели мы завершим определенные аварийные работы. И если не будет сильных морозов, а по прогнозам их не будет, этот мощный антициклон, который сейчас поступил в Украину из Сибири, более быстро пройдет. Потом снова заснежит, но не будет существенных отрицательных температур. Это нам позволит не применять графики уже на конец этой недели", — сказал Игнатьев.

Атака РФ по Украине 17 ноября — что известно

В воскресенье, 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты запустили по Украине 210 ракет и дронов. В ход, в частности, пошли ракеты "Циркон", "Калибр" и "Кинжал".

Их захватчики запускали из разных типов авиации, в том числе из самолетов Ту-160, которые в последний раз использовались при атаке по Украине в мае прошлого года.

Отметим, что под обстрелом находился Киев, где пострадали два человека, Кременчуг, Николаев, где погибли две женщины. Также есть жертвы и в Одессе, где сейчас самая тяжелая ситуация с энергоснабжением.

Ранее Телеграф писал, что эксперт назвал условие, при котором отменят графики отключений света.