Россияне почти добрались до центра Курахово — Deepstate

Захватчики могут перерезать логистику Курахово

Российские оккупанты продолжают наступление в районе Курахово (Донецкая область). Там у них есть продвижение, как в самом городе, так и в окрестностях.

Об этом говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState в Telegram. В Курахово подразделения противника замечены на улице Победы и на проспекте Прокофьева, то есть почти в самом центре города

Отмечается, что захватчики продолжают продвижение в районе к северу от водохранилища по направлению к населенному пункту Старые Терны.

"Отдельные единицы пехоты замечаются уже на подступах села, соответственно можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага", — говорится в сообщении.

Аналитики сообщают, что также продолжаются бои за Солнцевку, однако там у оккупантов успехов нет.

В самом Курахово россияне уже практически прорвались к центру города, однако теперь им предстоит пройти промзону, которая уже начала подвергаться активным обстрелам. При этом отмечается, что если они смогут прорваться со стороны Старых Тернов, то им удастся перерезать логистику.

Южнее города, в районе "кармана" продолжаются активные бои на отрезке Елизаветвока-Романовка-Ганновка-Успеновка, где в ход пошла не только пехота, но и техника. При этом оккупанты пытаются давить на Успеновку со стороны Трудового и Дальнего, чтобы закрыть "карман".

Как сообщалось ране, россияне за предыдущие сутки продвинулись на Покровском направлении и смогли оккупировать три села.