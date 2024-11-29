Какие ракеты КНДР передала России и сколько их готово к ударам по Украине

КНДР уже передала России более сотни ракет

Северная Корея с начала октября уже успела передать России 100 баллистических ракет, артсистемы и огромное количество боеприпасов. Пхеньян не перестает наращивать темпы поставок различного вооружения Москве.

Взамен Ким Чен Ын вероятно получает системы ПВО, топливо, технологии и оборудование двойного назначения. О поставках вооружения сообщили в ГУР в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Всего КНДР с начала октября успели передать РФ артиллерийские системы, боеприпасы большого калибра и баллистические ракеты малой дальности типа Kn-23/24.

По данным ГУР Пхеньян поставил Москве:

100 единиц артиллерийской техники разных типов (170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989 и 240-мм реактивные системы залпового огня М-199);

100 единиц баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24;

5 миллионов единиц артиллерийских боеприпасов большого калибра.

Кроме этого в ведомстве заявили о том, что в настоящее время с территории КНДР на территорию России перемещено более 60 единиц 170-мм САУ "Koksan". Часть из них вероятно планировалось использовать для обучения и подготовки личного состава армии РФ.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", — добавили в ГУР.

Что известно о ракетах KN-23

Это северокорейская баллистическая ракета малой дальности. Он имеет длину 7,5 м, диаметр 0,95 м и вес от 3415 кг.

При запуске эта ракета летит по квазибалистической траекторией и имеет максимальную дальность полета 690 км. Боевая часть может быть обычной: унитарной, кассетной или ядерной. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

Напомним, северная Корея намерена передать России еще больше баллистических ракет. Всего Пхеньян уже поставил российской армии огромное количество боеприпасов. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН рассказал заместитель представителя США Роберт Вуд.

Вуд подчеркнул, что КНДР тайно поставила российской армии более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также более сотни баллистических ракет, которые были использованы для обстрела мирных городов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с конца 2023 года Россия использует против Украины ракеты из Северной Кореи KN-23/KN-24. Таких ракет в России больше сотни. В обломках этих ракет обнаружили иностранные компоненты, по меньшей мере, из пяти стран, часть из которых — страны, которые помогают Украине и имеют санкционную политику.