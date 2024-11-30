Росіяни майже дісталися до центру Курахового — Deepstate

Загарбники можуть перерізати логістику Курахового

Російські окупанти продовжують наступ у районі Курахового (Донецька область). Там вони мають просування, як у самому місті, так і в околицях.

Про це йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState в Telegram. У Кураховому підрозділи противника помічені на вулиці Перемоги та на проспекті Прокоф'єва, тобто майже у самому центрі міста

Зазначається, що загарбники продовжують просування в районі на північ від водосховища до населеного пункту Старі Терни.

"Окремі одиниці піхоти помічаються вже на підступах села, відповідно, можна сказати, що Берестки повністю перейшли під контроль ворога", — йдеться у повідомленні.

Аналітики повідомляють, що також тривають бої за Солнцевку, проте там окупанти не мають успіхів.

У самому Кураховому росіяни вже практично прорвалися до центру міста, проте тепер їм доведеться пройти промзону, яка вже почала зазнавати активних обстрілів. При цьому зазначається, що якщо зможуть прорватися з боку Старих Тернів, то їм вдасться перерізати логістику міста.

На південь від міста, в районі "кишені" тривають активні бої на відрізку Єлизаветвока-Романівка-Ганівка-Успенівка, де в хід пішла не тільки піхота, а й техніка. При цьому окупанти намагаються тиснути на Успенівку з боку Трудового та Далекого, щоб закрити "кишеню".

Як повідомлялося, росіяни за попередню добу просунулися на Покровському напрямку і змогли окупувати три села.