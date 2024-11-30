Россия может капитулировать первой. Есть два сценария, говорит военный эксперт

Запад может ответить на угрозы Путина

Глава России Владимир Путин думает, что заставит Украину и Запад капитулировать, потому и угрожает "Орешником", и ядеркой. Но это имеет обратный эффект.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, у Путина не получается запугать Украину.

"Своим поведением, своими "Орешниками" Путин не запугал Запад. Он наоборот еще больше консолидируется вокруг поддержки Украины. Я думаю, что это может привести только к двум вещам: Запад будет более решительным и предоставит еще больше пакетов помощи", — говорит Мусиенко.

Он считает, что на фоне угроз Путина, США и Европа вполне могут ответить той же монетой — пригрозить ударом по Беларуси, превентивным по ядерным объектам РФ и тому подобное. Однако, если РФ не уймется и все же начнет бить по Украине "Орешником" и похожими ракетами, будет второй сценарий.

’’Второй сценарий — это когда политика США будет такова: оказываем помощь, оружие, средства, все, что нужно. А Украина в это время держится в обороне, конфликт не становится замороженным, но просто де-факто интенсивность боев спадает, но война продолжается", — объясняет эксперт.

Второй вариант может держаться до тех пор, пока Путин не умрет и в России не изменится власть, ведь Кремль пока не демонстрирует адекватной готовности к миру и переговорам. По мнению Мусиенко, после смерти "вождя" РФ может капитулировать первой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов остановить войну в обмен на членство в НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть условия, при которых Россия может пойти на уступки и завершить войну с Украиной.