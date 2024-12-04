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Только при наличии специального документа: кому из женщин запрещен выезд за границу

Автор
Марина Бондаренко
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Выезд за границу
Выезд за границу. Фото Открытые источники

Пересечь границу могут все женщины, кроме двух категорий

Во время обязательной мобилизации большинство военнообязанных мужчин не могут уезжать за границу. Такое же ограничение касается и двух категорий женщин.

Постановлением "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", передаёт "УНИАН", предусмотрено, что выезд за территорию страны не разрешен только для женщин-военнослужащих и госслужащих.

Они могут проехать границу только при наличии документов, подтверждающих продолжительность и причину командировки.

Кроме того, большинство женщин, желающих служить в Вооруженных Силах Украины, получат отказ при подписании контракта при следующих обстоятельствах:

  • у них есть трое детей;
  • они воспитывают ребенка со статусом инвалидности или приемного несовершеннолетнего ребенка;
  • являются опекунами мужа или родителей с ограниченными возможностями;
  • имеют официальный статус одинокой матери;
  • официально работают или учатся, из-за чего имеют бронь.

Сейчас в Украине мобилизация женщин невозможна, включая тех, кто имеет медицинское образование и состоит на военном учете. Однако лица, получившие документ об окончании медицинского, а также фармацевтического вуза или техникума, имеют право на добровольное заключение контракта с ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли на границе раздавать повестки.

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#Женщины #Граница #Мобилизация #Выезд за границу