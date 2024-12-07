Земля очутилась под тройным ретроградным ударом. Что это значит и когда кончится

Планеты призывают подвести итоги

Люди издавна приписывают планетам на небе и солнечной активности способность влиять на настроение людей или события на Земле. Так, для тех, кто этого придерживается, впереди могут быть сложные дни — начиная с 7 декабря сразу три планеты станут ретроградными.

Астролог Ания Анима рассказала в комментарии "Фокусу", что это будет ощущаться, как оказаться на развилке в ожидании чего-то важного. Планеты, которые станут ретроградными – Меркурий, Юпитер и Марс. Они вместе должны наталкивать людей на переосмысление, а период с 7 по 15 января — "пауза для внутренней настройки".

Астролог не советует начинать что-то новое, а сконцентрироваться на осознании того, что произошло и завершении предыдущих дел. Она также считает, что люди будут более эмоциональными.

Магнитные бури зато немного дают передохнуть в этот период. Прогноз солнечной и геомагнитной активности от Центра прогнозирования космической погоды утверждает, что до 15 декабря активность светила будет на низком или умеренном уровне. Высокие уровни вернутся только с 16 по 28 декабря. Единственное, на что стоит обратить внимание, вероятный период 10-14 декабря с влиянием корональной дыры на Солнце. Корональная дыра — место на солнечной короне, где плазма более редкая и прохладная. В общем, корональных выпадений или бурь, которые могли бы повлиять на электронику Земли не ожидается.

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