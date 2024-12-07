Мечтает убить Путина и называет россиян "терпилами": что говорит о войне звезда "Ольги" Яна Троянова и где сейчас

Актриса осуждает войну и не собирается возвращаться в Россию

Помимо юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой, путинскую агрессию против Украины не побоялась публично осудить и российская актриса Яна Троянова. За это звезду сериала "Ольга" в России внесли в список террористов и экстремистов.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актриса и чем занимается. Мы узнали, что Троянова говорит о войне в Украине.

Как изменилась актриса Яна Троянова и где сейчас

Актриса Яна Троянова родилась в 1973 году в поселке Лечебном возле Свердловска, где окончила среднюю школу. Образование она получала сначала в Уральском государственном университете, затем пошла учиться в Екатеринбургский театральный институт.

С 2007 году Яна начала сниматься в фильмах и сериалах, а также пробовала себя в роли режиссера и сценариста. Большую популярность ей принесла главная роль в сериале "Ольга", который нравился и украинской аудитории.

Яна Троянова прославилась благодаря сериалу "Ольга"

Ее фильмография насчитывает около 20 фильмов, среди которых также "Волчок", "Кококо", "Страна Оз" и другие. Сейчас Яна живет за границей и работает в проектах, которые направлены против российского диктатора.

Яна Троянова уехала из России

Из России она сначала уехала в Турцию, затем обосновалась во Франции. Перед отъездом она дала интервью Юрию Дудя, в котором высказалась о своей позиции, затем закрыла все свои ИП и продала недвижимость.

Яна Троянова публично осуждает Путина и войну

Что Яна Троянова говорит о войне и Путина

Звезда сериала "Ольга" стала одной из немногих российских знаменитостей, которые публично осуждают агрессию против Украины и агитируют за свержения путинского режима. Яна в интервью Дмитрию Гордону назвала Путина злом и заявила, что за свои военные преступления ему нет никакого прощения.

Актриса призналась, что ей стыдно за то, что ее родная страна оказалась оккупантом, она считает россиян "терпилами", которым не объяснили, что они свободные люди, поэтому им приходится идти на поводу у власти. Троянова рассказала, что старается быть полезной Украине тем, что ведет борьбу против Путина и ей приятно, когда украинцы подходят к ней и благодарят за такую позицию.

Звезде сериала "Ольга" стыдно за Россию

В интервью звезда "Ольги" призналась, что мечтает убить Путина, потому что он несет в мир только разрушения. И сейчас нужно сделать все, чтобы его победить.

Яна Троянова мечтает убить российского диктатора

"Телеграф" писал ранее, известная российская актриса Лия Ахеджакова выразила поддержку Украине. Видео этого момента распространили в сети.