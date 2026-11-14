Бабушкины счеты снова в моде: теперь у них другая функция

Дерево, подвижные костяшки и следы времени получают новое применение

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Деревянные бухгалтерские счеты возвращаются в интерьер как фактурный декор. Их ставят на полки, используют в фотозонах и оформлении рабочих столов.

Вместо арифметики теперь важны форма, материал и винтажный характер вещи. Об этом сообщает "Телеграф".

От бухгалтерского инструмента к декору

У привычных деревянных счетов вполне практическое прошлое. Ими пользовались продавцы, бухгалтеры и счетоводы, выполнявшие расчеты и заносившие результаты в бухгалтерские книги. Классический деревянный вариант имел размер 40×25 сантиметров, хотя существовали также металлические и пластмассовые модели.

После появления калькуляторов счеты не сразу исчезли из магазинов: некоторые продавцы продолжали пользоваться знакомым инструментом годами. Теперь его узнаваемая конструкция работает уже как часть оформления – деревянная рама, ряды стержней и костяшки создают выразительный ритм.

Счеты на полке и рабочем столе

Винтажный предмет на Chairish (фото ниже) отнесен к 1970-м годам. В нем сочетаются темное дерево, потертые деревянные костяшки и латунь с естественной патиной. В описании сохранены и возрастные особенности: царапины, неоднородность деревянного покрытия и изменение цвета металла.

Такой вариант выполняет сразу две задачи: удерживает книги и служит самостоятельным декоративным объектом. Продавец предлагает использовать его в библиотеке, кабинете или на письменном столе, в том числе в традиционном и эклектичном интерьере.

Для оформления полок и фотозон интерес представляет сама фактура старых бухгалтерских счетов. Следы использования становятся частью образа вещи: предмет, прежде связанный с торговым прилавком и расчетами, получает место в декоративной композиции.

Счеты-полочку продают за $145/Фото: chairish.com

Как счеты превращают в настенное панно

Другой способ переосмысления показывает My Creative Days (фото ниже). Здесь для проекта использовали не бухгалтерские, а старые детские счеты из комиссионного магазина, у которых отсутствовала подставка. Их превратили в настенный объект, вдохновившись декоративной моделью Pottery Barn, уже снятой с продажи.

Перед переделкой счеты очистили, а шероховатые участки слегка отшлифовали. Затем всю конструкцию покрасили в черный цвет, сохранив ряды костяшек и стержней как основу композиции.

"Мы покрасили весь предмет черной аэрозольной краской. Я хотела придать ему современный и лаконичный вид", – рассказала автор проекта My Creative Days.

Для внешней рамы использовали деревянные планки: их отшлифовали и покрыли морилкой. После высыхания детали подогнали по размеру, собрали вокруг счетов и закрепили конструкцию. С обратной стороны добавили крепления для подвешивания – так бывший учебный инструмент получил форму настенного панно.

Детские счеты переделали в объект декора/Фото: mycreativedays.com

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