Мріє вбити Путіна і називає росіян "терпилами": що говорить про війну зірка "Ольги" Яна Троянова і де зараз

Актриса засуджує війну і не збирається повертатися до Росії

Крім гумориста Максима Галкіна та його дружини Алли Пугачової, путінську агресію проти України не побоялася публічно засудити й російська актриса Яна Троянова. За це зірку серіалу "Ольга" в Росії внесли до списку терористів та екстремістів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз акторка і чим займається. Ми довідалися, що Троянова говорить про війну в Україні.

Як змінилася актриса Яна Троянова і де зараз

Актриса Яна Троянова народилася 1973 року у селищі Лічебному біля Свердловська, де закінчила середню школу. Освіта вона отримувала спочатку в Уральському державному університеті, потім пішла навчатися до Єкатеринбурзького театрального інституту.

З 2007 року Яна почала зніматися у фільмах та серіалах, а також пробувала себе у ролі режисера та сценариста. Велику популярність їй принесла головна роль у серіалі "Ольга", який подобався й українській аудиторії.

Яна Троянова прославилася завдяки серіалу "Ольга"

Її фільмографія налічує близько 20 фільмів, серед яких також "Дзиґа", "Кококо", "Країна Оз" та інші. Зараз Яна живе за кордоном та працює у проэктах, які спрямовані проти російського диктатора.

Яна Троянова виїхала з Росії

З Росії вона спочатку виїхала до Туреччини, потім влаштувалася у Франції. Перед від’їздом вона дала інтерв’ю Юрію Дудю, в якому висловилася про свою позицію, потім закрила усі свої ІП та продала нерухомість.

Яна Троянова публічно засуджує Путіна та війну

Що Яна Троянова говорить про війну та Путіна

Зірка серіалу "Ольга" стала однією з небагатьох російських знаменитостей, які публічно засуджують агресію проти України та агітують за повалення путінського режиму. Яна в інтерв’ю Дмитру Гордону назвала Путіна злом та заявила, що за свої воєнні злочини йому немає жодного пробачення.

Актриса зізналася, що їй соромно за те, що її рідна країна виявилася окупантом, вважає росіян "терпилами", яким не пояснили, що вони вільні люди, тому їм доводиться йти на поводу у влади. Троянова розповіла, що намагається бути корисною Україні тим, що веде боротьбу проти Путіна і їй приємно, коли українці підходять до неї та дякують за таку позицію.

Зірці серіалу "Ольга" соромно за Росію

В інтерв’ю зірка "Ольги" зізналася, що мріє вбити Путіна, бо він несе у світ лише руйнування. І зараз потрібно зробити все, щоб його перемогти.

Яна Троянова мріє вбити російського диктатора

"Телеграф" писав раніше, відома російська актриса Лія Ахеджакова висловила підтримку Україні. Відео цього моменту поширили у мережі.