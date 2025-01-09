Сколько будет времени у предприятий для перебронирования сотрудников в феврале

В это время ТЦК может мобилизовать людей

Некоторые мужчины в Украине имеют право на бронирование от военной службы, но после 28 февраля они могут потерять бронь. В то же время предприятие может перебронировать сотрудников, но с определенным условием.

Об этом в Telegram написал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко. Он отметил, что после 28 февраля с помощью приложения "Дія" руководители предприятия будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов. Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

Депутат также опубликовал скриншоты соответствующих документов.

Напомним, ТЦК и СП идет на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время на перебронирование работников. Если предприятие не соблюдает правила бронирования, то его работники (забронированные) могут быть мобилизованными, заявил народный депутат Украины член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и член фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о критериях бронирования работников в 2025 году.