Перешел на украинский язык и гастролирует по стране: куда исчез любимый шансонье Януковича Гаврилюк
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Ранее артист выпускал треки в жанре шансон с нецензурной лексикой
Скандальный президент Виктор Янукович любил слушать песни народного артиста Украины Владимира Гришко. Однако политик также предпочитал шансон и даже отметил званием народного артиста Украины Олега Гаврилюка.
Что известно об исполнителе Олеге Гаврилюке, и куда он исчез, — знает "Телеграф".
Олег Гаврилюк — биография
Певец исполнял треки только на русском языке. Как рассказывал артист, первый трек он создал в 35 лет. Начал свою творческую деятельность в 2003 году. Гаврилюк записывал дуэты с такими украинскими певицами, как Тина Кароль, Катя Бужинская и Наталья Бучинская. Всего создал более 1500 стихов и 200 композиций.
Гаврилюк обычно исполнял песни в жанре шансон. Он выпустил альбомы "Ключи от Рая" "Золотой шансон", "Мой друг", "Обычные истории". Также ему принадлежат сборники "Стихи 2006-2008", "Дыхание плоты 2008-2010", "Бесстыжие стихи".
Строки его произведений и стихов часто содержали нецензурную лексику и пошлые изречения. Несмотря на это, в 2004 году Гаврилюку присвоили звание заслуженного артиста Украины. Впоследствии радио "Шансон" признало Гаврилюка лучшим украинским исполнителем. В 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович присвоил исполнителю звание народного артиста ко Дню Конституции Украины.
Соответствующий документ подписали скандальные политики Нестор Шуфрич, Вадим Колесниченко, Сергей Тигипко, Владимир Олейник, Татьяна Бахтеева и другие. Они отметили трек "Спасибо МВД!", который артист посвятил работникам пенитенциарной службы.
Такое решение власти возмутило общественность, ведь в песнях Гаврилюка есть нецензурная лексика и порнографические мотивы. Многие деятели высказывались о том, что это дискредитирует государственное звание, когда его присваивают таким лицам.
Где сейчас Олег Гаврилюк
Судя по странице исполнителя в фейсбуке, он находится сейчас в Украине. Также певец перешел на украинский язык, по крайней мере, в соцсетях и своих выступлениях. Он продолжает заниматься творчеством и делает анонсы своих выступлений в соцсетях.
Гаврилюк также продолжает записывать свои стихи и делиться ими с поклонниками. Он поддерживает Украину в войне, начатой Россией.
Ранее "Телеграф" рассказывал о даче Януковича, на которой он отдыхал в Крыму до оккупации Россией. До этого туда также ездил Леонид Кучма.