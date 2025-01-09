Перешел на украинский язык и гастролирует по стране: куда исчез любимый шансонье Януковича Гаврилюк

Ранее артист выпускал треки в жанре шансон с нецензурной лексикой

Скандальный президент Виктор Янукович любил слушать песни народного артиста Украины Владимира Гришко. Однако политик также предпочитал шансон и даже отметил званием народного артиста Украины Олега Гаврилюка.

Что известно об исполнителе Олеге Гаврилюке, и куда он исчез, — знает "Телеграф".

Олег Гаврилюк — биография

Певец исполнял треки только на русском языке. Как рассказывал артист, первый трек он создал в 35 лет. Начал свою творческую деятельность в 2003 году. Гаврилюк записывал дуэты с такими украинскими певицами, как Тина Кароль, Катя Бужинская и Наталья Бучинская. Всего создал более 1500 стихов и 200 композиций.

Гаврилюк обычно исполнял песни в жанре шансон. Он выпустил альбомы "Ключи от Рая" "Золотой шансон", "Мой друг", "Обычные истории". Также ему принадлежат сборники "Стихи 2006-2008", "Дыхание плоты 2008-2010", "Бесстыжие стихи".

Фото: превью из Youtube-канала Олега Гаврилюка

Строки его произведений и стихов часто содержали нецензурную лексику и пошлые изречения. Несмотря на это, в 2004 году Гаврилюку присвоили звание заслуженного артиста Украины. Впоследствии радио "Шансон" признало Гаврилюка лучшим украинским исполнителем. В 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович присвоил исполнителю звание народного артиста ко Дню Конституции Украины.

Фото из сети

Соответствующий документ подписали скандальные политики Нестор Шуфрич, Вадим Колесниченко, Сергей Тигипко, Владимир Олейник, Татьяна Бахтеева и другие. Они отметили трек "Спасибо МВД!", который артист посвятил работникам пенитенциарной службы.

Такое решение власти возмутило общественность, ведь в песнях Гаврилюка есть нецензурная лексика и порнографические мотивы. Многие деятели высказывались о том, что это дискредитирует государственное звание, когда его присваивают таким лицам.

Где сейчас Олег Гаврилюк

Судя по странице исполнителя в фейсбуке, он находится сейчас в Украине. Также певец перешел на украинский язык, по крайней мере, в соцсетях и своих выступлениях. Он продолжает заниматься творчеством и делает анонсы своих выступлений в соцсетях.

Фото с фейсбук-страницы Олега Гаврилюка

Фото с фейсбук-страницы Олега Гаврилюка

Гаврилюк также продолжает записывать свои стихи и делиться ими с поклонниками. Он поддерживает Украину в войне, начатой Россией.

Фото с фейсбук-страницы Олега Гаврилюка

Фото с фейсбук-страницы Олега Гаврилюка

Ранее "Телеграф" рассказывал о даче Януковича, на которой он отдыхал в Крыму до оккупации Россией. До этого туда также ездил Леонид Кучма.