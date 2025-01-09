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Эта дешевая намазка разлетается на "ура": такая баночка должна быть в каждом холодильнике (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитной закуски
Рецепт аппетитной закуски. Фото Ням-ням за 5 минут

Этот паштет – отличный вариант для перекуса

Всегда хочется иметь в холодильнике что-нибудь простое, но вкусное для сытного перекуса. Мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь в кетчупе. Теперь делимся рецептом аппетитной намазки на хлеб.

В кулинарном блоге valeriia.cooking рассказали, как приготовить вкусный паштет из творога и консервированной фасоли. Стоит попробовать – и вы захотите всегда иметь такую баночку в своем холодильнике.

Ингредиенты:

  • Консервированная фасоль — 250 г
  • Яйца сваренные — 2 шт.
  • Плавленый сырок — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Грецкие орехи — 20 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы. Разрезаем пополам и кладем в чашу блендера.
  2. С консервированной фасоли сливаем воду. Фасоль тоже перекладываем в блендер.
  3. Добавляем очищенные грецкие орехи, плавленые сырки и почищенные зубчики чеснока. Также перекладываем сливочное масло, солим и перчим.
  4. Все перебиваем до однородной массы. Переводим в удобный контейнер с крышкой и ставим в холодильник на несколько часов.

Когда паштет стабилизируется, это будет отличная намазка на перекус. Также мы делились рецептом вкусного салата с ананасами.

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#Рецепт #Закуска #Фасоль #Паштет