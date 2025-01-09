Эта дешевая намазка разлетается на "ура": такая баночка должна быть в каждом холодильнике (видео)

Этот паштет – отличный вариант для перекуса

Всегда хочется иметь в холодильнике что-нибудь простое, но вкусное для сытного перекуса. Мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь в кетчупе. Теперь делимся рецептом аппетитной намазки на хлеб.

В кулинарном блоге valeriia.cooking рассказали, как приготовить вкусный паштет из творога и консервированной фасоли. Стоит попробовать – и вы захотите всегда иметь такую баночку в своем холодильнике.

Ингредиенты:

Консервированная фасоль — 250 г

Яйца сваренные — 2 шт.

Плавленый сырок — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Грецкие орехи — 20 г

Сливочное масло — 20 г

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы. Разрезаем пополам и кладем в чашу блендера. С консервированной фасоли сливаем воду. Фасоль тоже перекладываем в блендер. Добавляем очищенные грецкие орехи, плавленые сырки и почищенные зубчики чеснока. Также перекладываем сливочное масло, солим и перчим. Все перебиваем до однородной массы. Переводим в удобный контейнер с крышкой и ставим в холодильник на несколько часов.

Когда паштет стабилизируется, это будет отличная намазка на перекус. Также мы делились рецептом вкусного салата с ананасами.