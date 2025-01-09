Эта дешевая намазка разлетается на "ура": такая баночка должна быть в каждом холодильнике (видео)
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Этот паштет – отличный вариант для перекуса
Всегда хочется иметь в холодильнике что-нибудь простое, но вкусное для сытного перекуса. Мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь в кетчупе. Теперь делимся рецептом аппетитной намазки на хлеб.
В кулинарном блоге valeriia.cooking рассказали, как приготовить вкусный паштет из творога и консервированной фасоли. Стоит попробовать – и вы захотите всегда иметь такую баночку в своем холодильнике.
Ингредиенты:
- Консервированная фасоль — 250 г
- Яйца сваренные — 2 шт.
- Плавленый сырок — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Грецкие орехи — 20 г
- Сливочное масло — 20 г
- Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы. Разрезаем пополам и кладем в чашу блендера.
- С консервированной фасоли сливаем воду. Фасоль тоже перекладываем в блендер.
- Добавляем очищенные грецкие орехи, плавленые сырки и почищенные зубчики чеснока. Также перекладываем сливочное масло, солим и перчим.
- Все перебиваем до однородной массы. Переводим в удобный контейнер с крышкой и ставим в холодильник на несколько часов.
Когда паштет стабилизируется, это будет отличная намазка на перекус. Также мы делились рецептом вкусного салата с ананасами.