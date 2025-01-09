Все зависит от вида повестки: что будет, если отказаться от нее

Из-за отказа без законных оснований можно нарваться не только на штраф

Во время общей мобилизации военнообязанным выдают повестки по разным причинам. Отказ от них считается административным, а иногда и уголовным нарушением.

Юристы АО "Бачинский и партнеры" объяснили, какие последствия отказа от повестки. По их словам, все зависит от вида повестки.

Повестка – это вызов военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Чаще всего она вручается для:

постановки на воинский учет;

обновление учетных данных;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения пригодности к службе;

призыва на военную службу.

Юристы отмечают, что если военнообязанный имеет актуальные учетные данные, отметки об отсрочке или исключении из воинского учета , оснований для вручения повестки обычно нет. В таких случаях достаточно объяснить представителям ТЦК, что данные не изменились и продемонстрировать отметку или информацию в реестре военнообязанных "Оберег".

Можно ли отказаться от повестки

Отказаться от повестки могут только граждане, которые были исключены из воинского учета. Поскольку такие лица с момента исключения из учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК, отмечают правоведы.

Также отказаться от повестки можно в следующих условиях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Что будет, если отказаться от повестки без причины

Если военнообязанный отказывается от получения повестки без законных оснований, этот факт фиксируется. Представители ТЦК составляют акт об отказе, который может быть подписан свидетелями. Такой документ является основанием для привлечения к ответственности.

"Если же военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет. Такой отказ от повестки трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации", — пишут юристы.

Последствия отказа зависят от вида повестки:

на обновление данных: предусмотрена административная ответственность – штраф от 17 000 до 25 500 грн.

предусмотрена – штраф от 17 000 до 25 500 грн. на прохождение ВВК или мобилизационное распоряжение (боевая повестка): возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва во время мобилизации.

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