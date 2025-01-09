Australian Open-2025: расписание и результаты украинок

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне (Австралия) стартует первый Турнир Большого Шлема в 2025 году — Australian Open. К слову, недавно стало известно, что украинский тренер сбежал из страны в прошлом году, воспользовавшись командировкой в Австралию.

В женском одиночном разряде Украину представят 6 теннисисток. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинских теннисисток на Australian Open-2025 (обновляется)

1/64 — Марта Костюк (Украина, №18 WTA) — Нао Хибино (Япония, №141 WTA)

1/64 — Дарья Снигур (Украина, № 138 WTA) — Даниэль Коллинс (США, №11 WTA)

1/64 — Элина Свитолина (Украина, №29 WTA) — Сорана Кырстя (Румыния, №72 WTA)

1/64 — Даяна Ястремская (Украина, №33 WTA) — Маяр Шериф (Египет, №65 WTA)

1/64 — Ангелина Калинина (Украина, №48 WTA) — Онс Жабер (Тунис, №40 WTA)

1/64 — Юлия Стародубцева (Украина, №100 WTA) — Лейла Фернандес (Канада, №31 WTA)

Напомним, украинки успешно выступили на Australian Open-2024. К примеру, Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко впервые в карьере боролась за титул на парном мейджоре.