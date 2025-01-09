Прощай монобольшинство. Каким будет будущее "Слуги народа" в Раде

Партия президента имеет шансы пройти в парламент Х созыва, но есть нюанс

Пока одни депутаты покидают фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде, другие ждут решения Владимира Зеленского о судьбе президентской партии. При этом во фракции утверждают, что в их политической силе ничего не происходит, разговоров о переформатировании нет.

В то же время собеседники "Телеграфа" во фракции говорят: все понимают, что глава государства будет создавать новую силу, в которую не попадет значительная часть нынешних нардепов.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не) готовится к выборам".

У новой партии будет шанс пройти в новый парламент. Но если Зеленский даже изберется на второй срок, то у него уже не будет монобольшинства. В X созыве ВР нас точно ждет коалиция, которая сможет в какой-то мере вернуть парламенту субъектность. О том, какой может быть будущая коалиция, политики уже договариваются. Войдет ли туда СН – открытый вопрос.

Интересно то, что большинство собеседников "Телеграфа" слабо верят в пятилетнюю жизнь нового созыва. И уже прогнозируют, что досрочные выборы в Раду XI созыва могут состояться довольно быстро.

Напомним, "Телеграф" писал, что, несмотря на запрет, осколки пророссийской партии "Оппозиционная платформа — При жизни" тоже намерены идти на выборы, причем они сделают так, как скажет Зеленский.