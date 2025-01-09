Об окончании войны, Курской операции и не только. Главные заявления Зеленского на "Рамштайне"

На "Рамштайне" согласовали планы поддержки Украины до 2027 года

В четверг, 9 января, состоялось заседание "Рамштайна" в Германии, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по окончанию войны, Курской операции и поддержке НАТО.

"Телеграф" собрал главные тезисы президента. Во время заседания министр обороны США Остин Ллойд назвал Зеленского "лидером, создавшим историю".

Главные заявления Зеленского из "Рамштайна"

"Разворачивание иностранного контингента в Украине является одним из лучших инструментов, чтобы принудить РФ к миру. Давайте будем более практичными, чтобы сделать это возможным. И мы услышали сигналы из Великобритании в поддержку этого. Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", — обратился президент Украины к союзникам во время заседания.

Давайте будем более практичными, чтобы сделать это возможным. И мы услышали сигналы из Великобритании в поддержку этого. Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", — обратился президент Украины к союзникам во время заседания. Производство дронов в Украине по расходам более эффективно, чем где бы то ни было. "Мы в этом году хотим поставить рекорд по производству дронов. Мы призываем вас присоединиться к наращиванию процесса производства дронов, призываем инвестировать в эту нишу и в талантливых людей", — сказал Зеленский.

"Мы в этом году Мы призываем вас присоединиться к наращиванию процесса производства дронов, призываем инвестировать в эту нишу и в талантливых людей", — сказал Зеленский. " Я делаю все, что могу, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и Европы в 2025 году", — подчеркнул президент.

для Украины и Европы в 2025 году", — подчеркнул президент. Украина нуждается в поддержке партнеров, поэтому просит их о немедленных поставках систем ПВО, они нужны, чтобы остановить российский террор. "Украина имеет 27 сделок безопасности, но необходимо больше поддержки", — президент.

они нужны, чтобы остановить российский террор. "Украина имеет 27 сделок безопасности, но необходимо больше поддержки", — президент. "Курская операция — одна из наших побед с начала войны. Многие российские угрозы и их заявления оказались блефом", — заявил Зеленский.

с начала войны. Многие российские угрозы и их заявления оказались блефом", — заявил Зеленский. "За почти 3 года полномасштабной войны мы показали, что никто не слишком маленький, чтобы оказать влияние на историю ", — Зеленский во время выступления на "Рамштайне".

", — Зеленский во время выступления на "Рамштайне". "Северокорейские войска, которые Россия привлекла, понесли большие потери - 4 тысячи погибших ", — добавил президент.

", — добавил президент. " Путин будет думать о мире, когда деньги закончатся ", — подчеркнул Зеленский.

", — подчеркнул Зеленский. "Не все обещания, которые давались Украине на последнем саммите НАТО, были выполнены", — президент Украины.

Добавим, что во время "Рамштайна" США объявили о новом пакете помощи для Украины на $500 млн. Отметим, что этот пакет последний от администрации президента штатов Джо Байдена.

Также на "Рамштайне" согласовали планы поддержки Украины до 2027 года. Союзники Украины, выполняя обязательства от 12 июля 2024, согласовали восемь дорожных карт для развития обороноспособности страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Рамштайн в январе 2025 года может быть последним и чего ждать Украине.