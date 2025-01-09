Бойко – не лидер, Арестович – не конкурент? Почему в ОПЗЖ сделают, как скажет Зеленский

В запрещенной политической силе понимают необходимость полного ребрендинга

Несмотря на полномасштабную войну с Россией, запрещение деятельности партии ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), пророссийские месседжи, оккупацию и уничтожение восточной и части южной Украины, которая была главной аудиторией партии, некоторые бывшие лидеры ОПЗЖ не теряют надежды войти в будущий парламент.

Собеседник "Телеграфа" в окружении одного из руководителей парламентской фракции ОПЗЖ, бизнесмена и эксглавы администрации президента Сергея Левочкина сообщил, что они уже делали собственные замеры: "Бело-синее поле (так в ОПЗЖ называют избирателей востока и юга. — Ред.) может быть до 30%, если с ним хорошо работать".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам".

Он добавляет, что для многих станет сюрпризом, что во Львове тоже будут за них голосовать. Следует отметить, что сейчас на западе Украины проживает значительная часть переселенцев с Донбасса, которым до сих пор отзываются нарративы о языке, церкви, с которыми недавно выступил Юрий Бойко.

У Левочкина понимают, что нужно делать полный ребрендинг, но пока не решено, как именно. Также вопрос, останется ли лидером политсилы Юрий Бойко. Там не видят других явных лидеров на бело-синем поле. Бывшего советника Офиса президента, скандального Алексея Арестовича, сделавшего ряд пророссийских заявлений, даже не рассматривают как своего конкурента.

Источник "Телеграфа" уверяет: несмотря ни на что они смогут получить до 100 мандатов в парламенте. Если определиться с концепцией. Потому что с месседжами все стабильно: свобода вероисповедания, защита интересов русскоязычных и возвращение демократических правил.

Других активных лидеров для этого электората не появилось. Тот же Арестович, как писал "Телеграф", может быть отстранен от выборов. Поэтому у бывших из ОПЗЖ есть шансы сохранить свое влияние.

"Если Зеленский нам скажет, что нужна партия, мы сделаем", — говорит источник "Телеграфа".

Ранее мы писали, что на нишу ОПЗЖ нацелился Дмитрий Разумков со своей "Разумной политикой".