Названы города, где большую часть зарплаты придется тратить на аренду жилья (инфографика)

Самые низкие цены на аренду жилья в городах, где обстрелы – не редкость

Пока рынок купли-продажи недвижимости в Украине не восстановился до довоенного уровня, спрос на аренду жилья, как и цены, стабильно растут.

При этом стоимость аренды однокомнатной квартиры выше на западе, а не в столице. Аналитический портал "Слово и дело" сравнил среднюю стоимость аренды жилья со средней же зарплатой в городах Украины.

Сегодня не безопасно, но выгодно арендовать квартиру в Харькове. Однушка там обойдётся примерно в 4 тысячи гривен, а средняя зарплата в городе составляет около 20 тысяч гривен.

Самым безопасным городом в Украине считается Ужгород, это одна из причин того, что цены на жилье здесь самые высокие в стране. За однокомнатную квартиру в областном центре Закарпатья придется выложить около 19 тысяч гривен. Вместе с тем средняя зарплата в городе – 22,5 тысячи.

Во Львове стоимость аренды однокомнатной квартиры чуть больше, чем в столице, – в среднем 16,9 тысячи гривен. Средняя зарплата в городе – 24 тысячи гривен, это второе место в Украине по обоих показателям.

Киев сейчас на третьем месте по дороговизне аренды жилья. Снять однокомнатную квартиру здесь можно в среднем 16 тысяч гривен. По размеру средней зарплаты столица занимает первое место с 26 тысячами гривен.

В Ивано-Франковске средняя стоимость аренды однушки составляет 14 тысяч гривен при среднем заработке – 21,5 тысячи в месяц.

Также не слишком выгодно снимать жилье в Луцке: средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 13,5 тысячи гривен, а средняя зарплата – 20 тысяч.

В Виннице сдают однокомнатные квартиру в аренду в среднем за 12 тысяч гривен. При этом средняя зарплата по городу составляет 20 тысяч.

В Ровно и Черновцах средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры превышает 11 тысяч гривен. А средняя зарплата в областных центрах составляет 20 и 21 тысячу соответственно.

В Днепре, Тернополе, Хмельницком и Полтаве в среднем арендовать однокомнатное жилье можно за 10 тысяч гривен, что приблизительно составляет половина средней зарплаты в этих городах. Почти в такую же сумму (9,8 тысячи) обойдется аренда однушки в Черкассах, при средней зарплате 20 тысяч.

В Житомире стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет в среднем 9 тысяч. А средняя зарплата по городу – 19 тысяч гривен.

В Одессе сдают однокомнатные квартиры по 8 тысяч, в то время как средний заработок в месяц – 21,5 тысячи гривен.

В Кропивницком средняя цена на аренду такого жилья составляет 7 тысяч гривен, а средняя зарплата – около 17,5 тысячи.

Жители Чернигова зарабатывают около 18 тысяч гривен в месяц. Снять однокомнатную квартиру в городе можно за 6,3 тысячи, то есть почти за треть зарплаты.

В Николаеве и Запорожье средняя стоимость аренды однушки составляет всего 5 тысяч гривен. Снимать жилье там экономически выгодно – средние зарплаты в городе 19 и 18,5 тысячи соответственно. Однако, как и в случае с Харьковом, придется столкнуться с обстрелами.

Напомним, в Киеве сдают две комнаты в заброшенной трехкомнатной квартире за 7 тысяч гривен в месяц. Владелец откровенно признает неудовлетворительное состояние квартиры, однако отмечает, что в ней "можно жить".