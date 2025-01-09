Уклонистам дадут скидку на штраф от ТЦК? Что решили в Раде

Неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительной причины влечет за собой штраф от 17 до 25 тысяч гривен

Верховная Рада Украины одобрила законопроект №12093, которым предполагается дать уклонистам скидку в размере 50% на штраф от Территориального центра комплектования при добровольном признании нарушения и уплате.

"За" проголосовал 231 депутат. Авторами данного законопроекта стали члены Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в том числе и его руководитель Сергей Ионушас.

Стоит отметить, что неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от 17000 грн. до 25 500 грн.

По состоянию на 2024 год, более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации. Это означает, что в Едином государственном реестре "Оберег" отсутствует полная информация о персональных данных большого количества военнообязанных граждан.

Данным законопроектом народные избранники предлагают решить ключевую проблему — дать возможность призывника, резервистам и военнообязанным, которые еще не уточнили свои данные, обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, выплатив штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера (8 500 гривен).

"Так как предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме того, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через электронный кабинет позволит воспользоваться "скидкой" в 50% от размера наложенного административного взыскания" — поясняют депутаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько в Украине уклонистов и кто и как их ищет.