Дрались студенты и знать, казаки и попы: как в Украине развлекались кулачными боями вплоть до начала ХХ века

Эти состязания, известные более 5000 лет, служили не только развлечением

Кулачные бои имеют глубокие исторические корни в Украине и являются важной частью культурного наследия славянских народов. Эта традиция, известная с древних времен, не только служила способом физической подготовки, но и имела значительное социальное значение.

В сети рассказали об истории кулачных боев, их социальном значении и эволюции. "Телеграф" подытожил самое интересное.

Историческое развитие кулачных боев в Украине

Кулачные бои на территории Украины начали развиваться еще в дохристианские времена. Они были частью языческих празднований, посвященных богам, таким как Перун. С приходом христианства эта традиция адаптировалась и стала частью зимних праздников, таких как Масленица и Коляда. Бои часто проходили на больших площадях и привлекали множество зрителей.

Первое письменное упоминание о кулачных боях в Украине относится к Повести временных лет, где они описываются с осуждением как "бесовское зрелище". Однако это не остановило распространение этой традиции. Кулачные бои стали популярными среди различных слоев населения, включая дворян, духовенство и казаков. Запорожские казаки, например, устраивали бои на праздниках и использовали их как способ поддержания боевой готовности.

Социальный аспект кулачных боев

Кулачные бои не только развлекали публику, но и служили способом разрешения конфликтов между различными группами. В городах такие стычки могли происходить между жителями и пригородами или между разными сословиями.

Существовал негласный кодекс чести, суровый и благородный:

только кулаки, никаких подлостей;

лежачего не бить;

останавливаться при первой крови;

честь превыше всего.

С XIX века массовые уличные потасовки стали привычной социальной практикой в ​​украинских городах. Задокументированные в газетах, они представляли собой сложное социальное явление, выходившее далеко за рамки простого насилия.

Харьков: места легендарных стычек

В Харькове драки часто происходили между жителями разных районов. Любимые места столкновений включали:

Перекресток Мещанской и Белгородской улиц;

Края возле хутора Пески;

Москалёвка;

Возле университетского сада;

Зимой замерзшие участки рек Харьков и Лопань;

Лысая гора.

Участниками таких боев были рабочие артелей, гимназисты и молодежь разных микрорайонов.

Киев: районные противостояния

В Киеве уличные драки носили особо выраженный районный характер. Самые активные столкновения происходили:

В Протасовом Яру между жителями Байковой, Батаевой гор, Демеевки и Соломенки;

Возле Кадетского шоссе, где сходились лукяновцы и шулявцы;

В Обсерваторном Яру, где могло собраться до нескольких сотен участников.

Сельская традиция

Пантелеймон Кулиш описывал потасовки в меньших поселениях. В частности, в Звенигородке бытовала традиция "собраться на грець" — массовые кулачные драки между приходами.

Интересно, что в таких боях участвовали не только молодые мужчины. Старики также были активными участниками, часто подстрекая молодежь рассказами о собственных былых подвигах.

Упадок традиции

С началом XX века интерес к кулачным боям стал угасать на фоне политических изменений и Первой мировой войны. Официальные виды спорта, такие как бокс и борьба, начали вытеснять эту традицию. Тем не менее отголоски кулачных боев все еще можно увидеть в современных уличных драках и футбольных столкновениях.

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