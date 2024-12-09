Дрались студенты и знать, казаки и попы: как в Украине развлекались кулачными боями вплоть до начала ХХ века
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Эти состязания, известные более 5000 лет, служили не только развлечением
Кулачные бои имеют глубокие исторические корни в Украине и являются важной частью культурного наследия славянских народов. Эта традиция, известная с древних времен, не только служила способом физической подготовки, но и имела значительное социальное значение.
В сети рассказали об истории кулачных боев, их социальном значении и эволюции. "Телеграф" подытожил самое интересное.
Историческое развитие кулачных боев в Украине
Кулачные бои на территории Украины начали развиваться еще в дохристианские времена. Они были частью языческих празднований, посвященных богам, таким как Перун. С приходом христианства эта традиция адаптировалась и стала частью зимних праздников, таких как Масленица и Коляда. Бои часто проходили на больших площадях и привлекали множество зрителей.
Первое письменное упоминание о кулачных боях в Украине относится к Повести временных лет, где они описываются с осуждением как "бесовское зрелище". Однако это не остановило распространение этой традиции. Кулачные бои стали популярными среди различных слоев населения, включая дворян, духовенство и казаков. Запорожские казаки, например, устраивали бои на праздниках и использовали их как способ поддержания боевой готовности.
Социальный аспект кулачных боев
Кулачные бои не только развлекали публику, но и служили способом разрешения конфликтов между различными группами. В городах такие стычки могли происходить между жителями и пригородами или между разными сословиями.
Существовал негласный кодекс чести, суровый и благородный:
- только кулаки, никаких подлостей;
- лежачего не бить;
- останавливаться при первой крови;
- честь превыше всего.
С XIX века массовые уличные потасовки стали привычной социальной практикой в украинских городах. Задокументированные в газетах, они представляли собой сложное социальное явление, выходившее далеко за рамки простого насилия.
Харьков: места легендарных стычек
В Харькове драки часто происходили между жителями разных районов. Любимые места столкновений включали:
- Перекресток Мещанской и Белгородской улиц;
- Края возле хутора Пески;
- Москалёвка;
- Возле университетского сада;
- Зимой замерзшие участки рек Харьков и Лопань;
- Лысая гора.
Участниками таких боев были рабочие артелей, гимназисты и молодежь разных микрорайонов.
Киев: районные противостояния
В Киеве уличные драки носили особо выраженный районный характер. Самые активные столкновения происходили:
- В Протасовом Яру между жителями Байковой, Батаевой гор, Демеевки и Соломенки;
- Возле Кадетского шоссе, где сходились лукяновцы и шулявцы;
- В Обсерваторном Яру, где могло собраться до нескольких сотен участников.
Сельская традиция
Пантелеймон Кулиш описывал потасовки в меньших поселениях. В частности, в Звенигородке бытовала традиция "собраться на грець" — массовые кулачные драки между приходами.
Интересно, что в таких боях участвовали не только молодые мужчины. Старики также были активными участниками, часто подстрекая молодежь рассказами о собственных былых подвигах.
Упадок традиции
С началом XX века интерес к кулачным боям стал угасать на фоне политических изменений и Первой мировой войны. Официальные виды спорта, такие как бокс и борьба, начали вытеснять эту традицию. Тем не менее отголоски кулачных боев все еще можно увидеть в современных уличных драках и футбольных столкновениях.
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